В классе 40 человек. Из них 26 человек играют в баскетбол, 25 занимаются плаванием, 27 ходят на лыжах. Одновременно занимаются плаванием и баскетболом 15 человек, баскетболом и лыжами — 16, плавание и лыжами — 18. Один человек ...

Математика

В классе 40 человек. Из них 26 человек играют в баскетбол, 25 занимаются плаванием, 27 ходят на лыжах. Одновременно занимаются плаванием и баскетболом 15 человек, баскетболом и лыжами — 16, плавание и лыжами — 18. Один человек освобожден от физкультуры. Сколько человек занимается только одним видом спорта? Сколько человек занимается более, чем одним видом спорта?

Автор: Гость