В классе 40 человек. Из них 26 человек играют в баскетбол, 25 занимаются плаванием, 27 ходят на лыжах. Одновременно занимаются плаванием и баскетболом 15 человек, баскетболом и лыжами — 16, плавание и лыжами — 18. Один человек ...
Математика
В классе 40 человек. Из них 26 человек играют в баскетбол, 25 занимаются плаванием, 27 ходят на лыжах. Одновременно занимаются плаванием и баскетболом 15 человек, баскетболом и лыжами — 16, плавание и лыжами — 18. Один человек освобожден от физкультуры. Сколько человек занимается только одним видом спорта? Сколько человек занимается более, чем одним видом спорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 всем спортом,и 10 тока одним
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