Помогите с задачей!!! Число диагоналей многоугольника на 12 больше числа его сторон. Сколько сторон у этого многоугольника?

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Пусть у данного мноугольника х сторон, тогда диагоналей у него х(х-3)/2 (из каждой вершины выходят х-1 отрекок, два из них стороны, остальные х-3 диагонали, у диагонали концами две вершины). По условию задачи составляем уравнение: [tex[\frac{x(x-3)}{2}-x=12[/tex] - не подходит, число сторон не может быть отрицательным числом ответ: 8 сторон