Укажите, какой союз использован в сложносочиненном предложении:Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь. 1)Противительный 2)Соединительный 3)Разделительный
Русский язык
Укажите, какой союз использован в сложносочиненном предложении:Либо ткать, либо прясть, либо песенки петь. 1)Противительный 2)Соединительный 3)Разделительный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный. Это сочинительный, разделительный союз. Похож на союз ИЛИ
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