Выберите элемент названный в честь России : А) рутений Б) франций В) галлий Г) скан??ий

Химия
Выберите элемент названный в честь России : А) рутений Б) франций В) галлий Г) скан??ий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А)           Рутений Химический элемент, названный в честь России. Рутени
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