Придумайте предложение к схемам 1) прилагательное существительное глагол обстаятельство 2) существительное глагол прилагательное допалнение 3) глагол существительное прилагательное допалнение

Русский язык
Придумайте предложение к схемам 1) прилагательное существительное глагол обстаятельство 2) существительное глагол прилагательное допалнение 3) глагол существительное прилагательное допалнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Уставший мальчик прошёл мимо. 2). Кровать стояла отодвинутая к стене. 3. Пришло письмо от старой подруги.
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