Если x=1.5 4(6-7x)+7(4x-5)=-11 если x=0 4(x-0.5)-2(x+0.3)=-2.6

Гость: Гость:

Первое-уравнение тождественно. Там подойдет любой х Второе: Дано линейное уравнение: 4*(x-(1/2))-2*(x+(3/10)) = -(13/5) Раскрываем скобочки в левой части ур-ния 4*x+4*1/2)-2*x-2*3/10) = -(13/5) Раскрываем скобочки в правой части ур-ния 4*x+4*1/2)-2*x-2*3/10) = -13/5 Приводим подобные слагаемые в левой части ур-ния: -13/5 + 2*x = -13/5 Переносим свободные слагаемые (без x) из левой части в правую, получим: 2x=0 Разделим обе части ур-ния на 2 x = 0 / (2) Получим ответ: x = 0