Помогите перевести Ларс!

Гость: Гость:

Раньше я часто был под домашним арестом.Мои отметки в школе были плохими.Мама наказывала меня:за плохие работы по математике,за плохие оценки в школе,за плохие оценки по немецкому языку,за долгое сидение перед телевизором. Но сейчас все изменилось,я стал обсалютно другим человеком.Теперь мама наказывает меня лишь за громкое прослушивание музыки.