Помогите перевести Ларс!

Немецкий язык
Помогите перевести Ларс!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше я часто был под домашним арестом.Мои отметки в школе были плохими.Мама наказывала меня:за плохие работы по математике,за плохие оценки в школе,за плохие оценки по немецкому языку,за долгое сидение перед телевизором. Но сейчас все изменилось,я стал обсалютно другим человеком.Теперь мама наказывает меня лишь за громкое прослушивание музыки.
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