Помогите пожалуйста написать сообщение по окружающему миру Тема: СВОЙСТВА ВОДЫ ?? ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ (свойства льда)
Окружающий мир
Помогите пожалуйста написать сообщение по окружающему миру Тема: СВОЙСТВА ВОДЫ ?? ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ (свойства льда)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёд сохраняет тепло род водой тем самым согрнвая водоросли и рыб, лягушек и т. д.
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