Одна сторона прямоугольника 12см, а другая на 5 меньше.Выясните отношение сторон прямоугольника.
Математика
Одна сторона прямоугольника 12см, а другая на 5 меньше.Выясните отношение сторон прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСD- прямоугольник АВ=12, ВС=7 12:7-отношение сторон прямоугольника
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