Одна сторона прямоугольника 12см, а другая на 5 меньше.Выясните отношение сторон прямоугольника.

Математика

Одна сторона прямоугольника 12см, а другая на 5 меньше.Выясните отношение сторон прямоугольника.

Автор: Гость