Загатка про аиста на беларуском
Литература
Загатка про аиста на беларуском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голос не имеет, но огромное гнездо делать всё ж умеет(на белорусском эта загадка такая же как и на русском)
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