Составить из данных слогов 4 слова ка во ра о си на ку сло ни ро ны (( слоги повторять нельзя))

Русский язык

Составить из данных слогов 4 слова ка во ра о си на ку сло ни ро ны (( слоги повторять нельзя))

Автор: Гость