Составить из данных слогов 4 слова ка во ра о си на ку сло ни ро ны (( слоги повторять нельзя))
Русский язык
Составить из данных слогов 4 слова ка во ра о си на ку сло ни ро ны (( слоги повторять нельзя))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Осина Ворона ( вороны) Рана
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