Помогите с литературой "капитанская дочка" только 1-2 номер Пожалуйста прошу

Гость: Гость:

1- это тетрадка принадлежит Гриневу ,где он записывает свои песенки и стихатворения. Когда Гринев сочинил песенку для Маши Мироновой он решил посоветоваться со Швабриным,но Швабрин сказал ,что эта песенка плохая и это стало причиной негодования Гринева.В следствии их передряги Швабрин оскорбил Машу, а Гринев оскорбил Швабрина -это и стала причиной их дуэли 2- слова вроде бы коменданти,но я не уверена,не помню