Доклад про птицу саджа 4 класс по окружающему миру

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Последнее название дано ей за оригинальное устройство её короткопалых, вполне оперённых ног, у которых наружный палец сросся со средним, а задний совсем отсутствует. Саджа — собственно азиатская птица, водящаяся на востоке от Каспийского моря до Джунгарии, но начиная с 50-х годов она постепенно распространяется на запад, и в настоящее время саджа гнездится и в низовьях Волги. Иногда громадные стаи саджи, которые вообще отличаются быстротой и выносливостью полёта, залетают далеко на запад в Европу и временно поселяются в подходящих местностях далеко отстоящими один от другого оазисами. Так, в1863 году тысячи садж через оренбургские степи перелетали в Европу и разлетелись здесь по различным направлениям. В этом году их наблюдали на север до Архангельска, на запад до Фарерских островов и Ирландии и на юге до Италии. В некоторых подходящих местностях, как, например, в Голландии и Дании, саджа гнездились в том же году, но через 1—2 года саджи быстро исчезли повсеместно в Европе; часть их была перебита охотниками, часть улетела обратно. Ещё более значительное переселение саджи на запад происходило в 1888 году, но и на этот раз саджа не удержались в местностях, куда случайно залетели. Причина этих спорадических переселений лежит, вероятно, во временном недостатке корма вследствие неблагоприятных метеорологических условий, наступающих после ряда годов, благоприятствовавших размножению птиц. Пищу саджи составляют семена и молодые побеги различных, преимущественно травянистых, растений. Окраска верхней стороны тела саджи, буровато-жёлтая, с чёрно-бурыми поперечными пятнышками, вполне подходит к общему фону песчаных степей, в которых саджи держатся. Нижняя часть груди и брюхо — чёрно-бурые. Саджа выводит детёнышей обыкновенно два раза в год.Гнездом служит простая ямка в почве. Кладка состоит из трёх тёмно-серых яиц с тёмными крапинами. После второго вывода к осени саджи собираются в стаи.