Помогите ,нужен перевод смысла этого стиха на русс.яз
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Помогите ,нужен перевод смысла этого стиха на русс.яз
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Гость:
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