Как решить эту задачу? на элеваторе было 9500 кг пшеницы и 3750 кг овса.Сколько всего к??лограммов зерна стало после того , как привезли 7 т пшеницы и отгрузили 830 кг овса?
Математика
Как решить эту задачу? на элеваторе было 9500 кг пшеницы и 3750 кг овса.Сколько всего к??лограммов зерна стало после того , как привезли 7 т пшеницы и отгрузили 830 кг овса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 500+7 000=16 500 кг пшеницы стало 3 750-830=2 920 кг овса стало 16 500+2 920=19 420 кг зерна стало
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