Как решить эту задачу? на элеваторе было 9500 кг пшеницы и 3750 кг овса.Сколько всего к??лограммов зерна стало после того , как привезли 7 т пшеницы и отгрузили 830 кг овса?

Математика

Как решить эту задачу? на элеваторе было 9500 кг пшеницы и 3750 кг овса.Сколько всего к??лограммов зерна стало после того , как привезли 7 т пшеницы и отгрузили 830 кг овса?

Автор: Гость