Длина прямоугольника 6см а ширина 2см чему равен периметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника 6см а ширина 2см чему равен периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) Р=2(6+2) Р=16 Ответ:16 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ГОРЕ ОТ УМА" План: 1) Смысл названия комедии.2) В чём вина, и в чём беда Софьи...
Математика
Решите задачу боря купил 4 книги. Все книги без 1-ой стоят 42 рубля без 2-ой 40 рублей б??з 3-ей 38 рублей без 4-ой 36рублей. Сколько стоит каждая ...