Написать сообщение 4 класс окружающий мир, про слюда -биотит

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РАН˜ИТ (итал. granito, букв. — зернистый) , наиболее распространенная в земной коре континентов кислая полно кристаллическая магматическая горная порода, состоящая в основном из кварца, калиевого полевого шпата (ортоклаз, микроклин) , кислого плагиоклаза и слюды (биотит, мусковит ). Средняя плотность 2600 кг/м3, прочность на сжатие до 300 МПа. Строительный материал.