Написать сообщение 4 класс окружающий мир, про слюда -биотит
Окружающий мир
Написать сообщение 4 класс окружающий мир, про слюда -биотит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РАН˜ИТ (итал. granito, букв. — зернистый) , наиболее распространенная в земной коре континентов кислая полно кристаллическая магматическая горная порода, состоящая в основном из кварца, калиевого полевого шпата (ортоклаз, микроклин) , кислого плагиоклаза и слюды (биотит, мусковит ). Средняя плотность 2600 кг/м3, прочность на сжатие до 300 МПа. Строительный материал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение (x-5) (x+4) = (x-5) (0,9x - 0,5). Если уравнение имеет несколько корней, то в ответе укажите меньший из них.
Литература
Русский язык
Синтаксический разбор предложений. 1 Во время своего пребывание в городе мы посе??или многие его достопримечательности. 2 Он предавал большое з...