Решите уравнение (x-5) (x+4) = (x-5) (0,9x - 0,5). Если уравнение имеет несколько корней, то в ответе укажите меньший из них.
Алгебра
Решите уравнение (x-5) (x+4) = (x-5) (0,9x - 0,5). Если уравнение имеет несколько корней, то в ответе укажите меньший из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сразу видно что х1=5 остается х+4=0,9х-0,5 0,1х=-4,5 х2=-45 Ответ: х=-45
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