Решите уравнение (x-5) (x+4) = (x-5) (0,9x - 0,5). Если уравнение имеет несколько корней, то в ответе укажите меньший из них.

Алгебра

Решите уравнение (x-5) (x+4) = (x-5) (0,9x - 0,5). Если уравнение имеет несколько корней, то в ответе укажите меньший из них.

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