ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ

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ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь хоть не много помогу. "приведу в пример проявления мужества на войне,об этом писала Юлия Друнина "Зинка",в нем рассказывается о том,как молодая девушка Зинка командовала женским полком.Они лежали на "мокрой сырой земле" ,им было тяжело всем,а Зинка которая была далеко от дома,у которой была одна только мать,погибает."
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