ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ: БЛАГОПРИЯТНЫЙ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ: БЛАГОПРИЯТНЫЙ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
Ответ(ы) на вопрос:
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Эмоциональный настрой, который преобладает в семье, принято называть психологическим климатом семьи. Психологический климат – это отображение уровня общения в семье, отношение родственников друг к другу. Психологи выделяют два типа климата в семье: положительный, или благоприятный, и отрицательный, или неблагоприятный. Спокойная и комфортная обстановка складывается в такой семье, где муж и жена имеют подходящие характеры, а их взгляды на жизнь идут параллельно. Принцип дуализма, который считаем одним из законов создания брака, тут действует безоговорочно. Если пара, которая создала семью, развивается гармонично, можно не переживать о психологическом климате в их доме. Исключением могут быть случаи, когда люди переживают форс-мажорные обстоятельства, находятся в состоянии угнетения и т.д. Но, все же, в семье с благоприятным психологическим климатом обычно царит миролюбие и понимание. Дети в такой семье растут доброжелательными людьми, даже переходящие периоды, считающиеся сложными для подростков, в положительных семьях переживаются легче и спокойнее. Понять психологический настрой семьи легко: если члены этой малой группы стремятся проводить вместе свободное время, рассказывают друг другу подробности своей общественной жизни, делятся планами на будущее, всей семьей посещают культурные мероприятия и поддерживают хорошие отношения с ближайшим окружением семьи, то климат в доме, безоговорочно, положительный.
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