Помогите соченить стих про зиму в ритм

Литература
Помогите соченить стих про зиму в ритм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(В Ритм?На счет него я не знаю ) Вот пришла зима А с ней мороз и вьюга Пришла она не одна И с этим только туго Снег Валит за окном И хочется мне Говорить Лишь об одном Как же можно мне остаться здесь других Уговорить (Я не поэт )(Я не знаю о чем это повествует.)(Можете Дополнить исправить и озаглавить)
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