Помогите соченить стих про зиму в ритм

Гость: Гость:

(В Ритм?На счет него я не знаю ) Вот пришла зима А с ней мороз и вьюга Пришла она не одна И с этим только туго Снег Валит за окном И хочется мне Говорить Лишь об одном Как же можно мне остаться здесь других Уговорить (Я не поэт )(Я не знаю о чем это повествует.)(Можете Дополнить исправить и озаглавить)