Подобратт однокореные существительног третего склонения к слову ельник

Русский язык
Подобратт однокореные существительног третего склонения к слову ельник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель,  больше слов нет именно с 3 склонением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте предложение к схемам 1) прилагательное существительное глагол обстаятельство 2) существительное глагол прилагательное допалнение 3) глаг...
Ответить
Музыка
Сочинение на тему дружба
Ответить
Биология
У рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц яйцеклетки очень крупные. А у позвоночных яйцеклетки мелкие. Объясните такое различие.
Ответить
Литература
Яким я побачив небо дорогою до школи
Ответить
Алгебра
Номер 4 и 5, пожалуйста!!!!
Ответить