Подобратт однокореные существительног третего склонения к слову ельник
Русский язык
Подобратт однокореные существительног третего склонения к слову ельник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель, больше слов нет именно с 3 склонением.
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