Отцу 41 год,а его детям 13,10 и 6 лет.Через сколько лет возраст отца будет равен сумме лет его детей?
Математика
Отцу 41 год,а его детям 13,10 и 6 лет.Через сколько лет возраст отца будет равен сумме лет его детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в каждом году отцу прибавляется один год, а детям сразу три, это становится возможным. 41-13-10-6=12 Через каждый год отнимается 2, 12:2=6 через шесть лет возраст отца будет равен возрасту сумме детей 41+6=47 13+6=19 10+6=16 6+6=12 19+16+12=47 Ответ: через шесть лет.
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