5 предложений с причастным оборотом

Гость: Гость:

1.У неё была красивая причёска, сделанная в парикмахерской2.Кошка,лежавшая на диване, была персидской окраски3.Играла музыка,включенная на полную громкость4.Учитель проверял текс,написанный учеником5.Рядом стояла табуретка,сделанная им на уроке труда