5 предложений с причастным оборотом

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5 предложений с причастным оборотом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.У неё была красивая причёска, сделанная в парикмахерской2.Кошка,лежавшая на диване, была персидской окраски3.Играла музыка,включенная на полную громкость4.Учитель проверял текс,написанный учеником5.Рядом стояла табуретка,сделанная им на уроке труда 

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