5 предложений с причастным оборотом
Русский язык
5 предложений с причастным оборотом
Ответ(ы):
Гость:
1.У неё была красивая причёска, сделанная в парикмахерской2.Кошка,лежавшая на диване, была персидской окраски3.Играла музыка,включенная на полную громкость4.Учитель проверял текс,написанный учеником5.Рядом стояла табуретка,сделанная им на уроке труда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребятки, кто там мыслит по английски хорошо, помогите пожалуйста. Здесь нужно вместо точек правильное слово написать, ну там что-то с историей США ...
Английский язык
Алгебра
Скорость автомобиля на 40 км/ч больше скорости мотоцикла. Они двигаются на встречу друг другу и проехали вмести 380 км автомобиль был в пути 3 ч ,а...
Английский язык