5 причин поведения в школе
Окружающий мир
5 причин поведения в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)не бегать 2)внимательно слушать на уроках 3)выполнять д/з 4)слушать товарища 5)не отвлекатся на уроках
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