5 примеров метафор, сравнений, повторов из Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях.

Гость: Гость:

Метафоры: Под святыми стол дубовый; Но царевна молодая втихомолку расцветая… Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою всечасно грудь...»; Сравнения: год прошел как сон пустой горюешь, будто на часах Повторы: И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами. Так свежо и так душисто, Так румяно, золотист Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам?