5 примеров метафор, сравнений, повторов из Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях.

Литература
5 примеров метафор, сравнений, повторов из Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры: Под святыми стол дубовый; Но царевна молодая втихомолку расцветая… Тоска, предчувствия, заботы  Теснят твою всечасно грудь...»; Сравнения:  год прошел как сон пустой горюешь, будто на часах Повторы: И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами. Так свежо и так душисто, Так румяно, золотист Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам?                          

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