5 решите плз 5 минут осталось
Алгебра
5 решите плз 5 минут осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5a-1 bolše ili rovno 0, 5a bolše ili rovno 1, a bolše ili rovno 1/5 2)a+8 bolše ili rovno 0, a bolše ili rovno -8 1)+2) odnobremenno, značit, čto a bolše ili rovno 1/5 --------------------------
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