Сколько всего прямоугольников изображено на рисунке?
Математика
Сколько всего прямоугольников изображено на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ 2) 9 прямоугольников
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