Как был основан Петербург?

История
Как был основан Петербург?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1703 г. в ходе Северной войны Петром I была основана крепость, по названию которой позже стал называться и город. Петербург стал первым городом, построенных по заранее сделанному плану; для его строительства были приглашены как лучшие европейские мастера, так и русские.
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