Как был основан Петербург?
История
Как был основан Петербург?
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В 1703 г. в ходе Северной войны Петром I была основана крепость, по названию которой позже стал называться и город. Петербург стал первым городом, построенных по заранее сделанному плану; для его строительства были приглашены как лучшие европейские мастера, так и русские.
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