Как был основан Петербург?

Гость: Гость:

В 1703 г. в ходе Северной войны Петром I была основана крепость, по названию которой позже стал называться и город. Петербург стал первым городом, построенных по заранее сделанному плану; для его строительства были приглашены как лучшие европейские мастера, так и русские.