5 ЦЕЛЫХ 4\5х=2\5+12 помогите решить СРОЧНО,Честно очень надо)не пропускайте

Математика
5 ЦЕЛЫХ 4\5х=2\5+12 помогите решить СРОЧНО,Честно очень надо)не пропускайте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 4/5х = 2/5 + 12 29/5 х = 2/5 + 60/5 29/5 х = 62/5 х = 62/5 : 29/5 х = 62/5 * 5/29 х=62/29 х=2 4/29
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