50 БАЛЛОВ! Определить способ образования слов горько-солёный, черноморский, железнодорожный, яснополянский, российско-польский, малолетний, многодетный, легковесный, волгоградский, тёмно-синий, многонациональный, благоразумный

Русский язык
50 БАЛЛОВ! Определить способ образования слов горько-солёный, черноморский, железнодорожный, яснополянский, российско-польский, малолетний, многодетный, легковесный, волгоградский, тёмно-синий, многонациональный, благоразумный
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