50 баллов. Помогите решить СРОЧНО!!! одну из двух функции. За две отмечу как лучший. Исследуйте функции a) y=x²+x-2 b) y=cos²x-cosx

Гость: Гость:

1) Область определения: x^2+x-2 определена и непрерывна на всей области 2) Четность: f(x) = x^2+x-2 ; f(-x) =(-x)^2-x-2; Никакая. 3) Периода у функции нет, т.к. это обычная парабола. 4) Асимптоты: 4.1 Проверим на наклонные асимптоты: Проверим на горизонтальные асимптоты: Их тоже нет. т.к. функция непрерывна, вертикальных тоже нет. 5) Нули функции: Знакипостоянства: (x-1)(x+2)>0; Т.к. это парабола с положительным коэф, при a, то у неё больше нуля все будет, кроме промежутка между нулями, т.к. там экстремум: 6) Возрастание, убывание, экстремумы функции: f(x) = x^2+x-2 ; f'(x) = 2x+1 2x+1 = 0 ; 2x = -1; x = -1/2 - экстремум.