Какой праздник пришел к нам из Великобритании

Окружающий мир
Какой праздник пришел к нам из Великобритании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хеллоуин..............
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