514 (1;2)плллллиииииииииииииииииииззз
Математика
514 (1;2)плллллиииииииииииииииииииззз
Ответ(ы):
Гость:
1) 45 2) 2•3=6 надеюсь правильно
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