Помогите пожалуйста!очень надо! Только нужно все расписать Спасибо,жду♥️

Алгебра
Помогите пожалуйста!очень надо! Только нужно все расписать Спасибо,жду♥️
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Гость:
 4) т.к  Во всех остальных будет присутствовать корень
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