Помогите пожалуйста!очень надо! Только нужно все расписать Спасибо,жду♥️
Алгебра
Помогите пожалуйста!очень надо! Только нужно все расписать Спасибо,жду♥️
Ответ(ы):
Гость:
4) т.к Во всех остальных будет присутствовать корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одну грань кубика покрасили в белый цвет, две грани- в красный, а остальные грани-в синий. Вероятность того, что при бросании кубика выпадет белая ...
Математика
Помогите пожалуйста с заданием. Заранее благодарю. №1 Найдите: а) 3/7 от 42; б) 0,8 от185. №2 Найдите число, если: а) 5/12 его равны ...
Математика
Другие предметы