Помогите сделать 295 пожалуйста.

Русский язык
Помогите сделать 295 пожалуйста.
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Автор: Гость
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Гость:
Ключевое слово-ключевая вода, правый бок-правое дело, худой кот-..., известный залив- аварийный залив, уход за бабушкой-уход на пенсию, заключить брак-брак товара, ..., глава семьи-свесить главу-прочитать главу, яркий свет-ходить по свету, образование Руси-высшее образование, среда обитания-к следующей среде, высокие горы-горы посуды, бродить по лесу-квас бродил, досадить семена-досадить назло, тушить пожар-тушить картошку, настоять на своем-настоять отвар, грести веслами-грести листья)
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