Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на тополях появляется пух
Русский язык
Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на тополях появляется пух
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Гость:
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