Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на тополях появляется пух

Русский язык

Найди в предложениях повторяющиеся слова. Замени их личными местоимениями.каким ??леном предложения является местоимение ? Подчеркни его Летом на тополях появляется пух

Автор: Гость