Номер 578 б) 2 рисунок

Математика
Номер 578 б) 2 рисунок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ab=4 ,так как напротив острого угла лежит половина гипотенузы
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