РебЯятт 896 срочнооооо!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS SOS SOS!!!! ДАЮ 30!!!!
Алгебра
РебЯятт 896 срочнооооо!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS SOS SOS!!!! ДАЮ 30!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)x=2 2)x=5 3)не знаю 4)x=2
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