Какой водоупорный слой на 50,60,40,20 с.ш и экватор
География
Какой водоупорный слой на 50,60,40,20 с.ш и экватор
Ответ(ы):
Гость:
Средиземное море, черное море, каспийское море, красное море, желтое море, аральское море, Рока, Альмади,Гибралтарский пролив
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