589 задачу пожалуйста помогите

Математика
589 задачу пожалуйста помогите
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Автор: Гость
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Гость:
x =  (тоны) - сахара из 115 т свеклы
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