589 задачу пожалуйста помогите
Математика
589 задачу пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x = (тоны) - сахара из 115 т свеклы
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