Как вычитать дробь на дробь (обыкновенные)пожалуйста объясните по какому-то примеру
Математика
Как вычитать дробь на дробь (обыкновенные)пожалуйста объясните по какому-то примеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: 5/9-3/9 9 мы оставляем всегда знаменатель а числитель уменьшаем или прибавляем Например: 5/9-3/9=2/9 6/8+13/8=19/8= переводим 2 3/8
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