Помогите решить задачу! Кто поможет отмечу как лучший ответ. Пж срочно надо завтра в школу. Для составления одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 жёлтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количество ша...

Математика

Помогите решить задачу! Кто поможет отмечу как лучший ответ. Пж срочно надо завтра в школу. Для составления одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 жёлтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько красных, синих, жёлтых шаров?

Автор: Гость