Помогите решить задачу! Кто поможет отмечу как лучший ответ. Пж срочно надо завтра в школу. Для составления одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 жёлтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количество ша...
Математика
Помогите решить задачу! Кто поможет отмечу как лучший ответ. Пж срочно надо завтра в школу. Для составления одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 жёлтых шаров. В каждой гирлянде должно быть одинаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько красных, синих, жёлтых шаров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто нужно подобрать то число ,которое может поделить любое из этих колличества шаров - это 3. Ответ крч:5 красных, 7 синих,2 желтых
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