Нужны ответы на тест.
Русский язык
Нужны ответы на тест.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1,2-2,3-4,4-1,5-3,6-4,7-1,8-1,9-1,10-3,11-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Translate. 1. Я видел, как ты танцуешь, и я никогда этого не забуду. 2. Я слышал, что ты прекрасно танцуешь. 3. Мы слышали, что она прекрасно с...
Русский язык
Какая из следующих согласных в корнях нарицательных существительных может черед??ваться с ш? л,м,н,п,р
Другие предметы
Помогите составить памятку для родителей про школьную готовность ребенка. Какие ??роблемы могут возникнуть в школе и как помочь в этом ребенку?
Английский язык