Нужен рассказ 1340 оод.одир день в гороле вильне

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Как-то услышала фразу: пробелы в знании географии расширяют горизонты для работы воображения. Хорошее оправдание! И я им долгое время пользовалась. В частности это коснулось двух стран: Латвии и Литвы. Схожесть в созвучии, и в результате я никак не могла запомнить столицы стран. Теперь мне и самой странно, как это я так могла запутаться! Но разобралась я только после знакомства с ними. Надеюсь наше знакомство продолжится! Итак, столица Литвы - Вильнюс. Милый, уютный городок. Интересный факт: один из районов города награжден государственной премией СССР за то, что при планировании района не было вырублено ни одного дерева. Расположение улиц вписывали в существующий ландшафт!!! Ну разве не потрясающе? Но мы успели посмотреть только исторический центр города. Знакомство со старой его частью началось с часовни ворот Аушрос. Раньше город был гораздо меньше, чем сейчас и полностью был защищен мощными стенами. Сейчас от них остался лишь фрагмент - единственные из девяти ворот ведущие в старый город. Удивительно было увидеть церковь в крепостной стене. Она находится прямо над входом. Это очень необычно, первый раз увидела такое архитектурное решение. И вид очень красивый: в мощных белокаменных стенах заключена красивая икона, которую можно увидеть с улицы. Вход в старый город переходит в узкую улочку, мощеную камнем. По правую руку высокая стена. И здесь было следующее удивление. В стене есть небольшая дверь. Ее можно и не заметить, если не знать, что она таит. А скрывается там вход в потрясающее красивый католический храм. Неподалеку от него расположилась православная церковь Св. Духа. Если не знать, что это православная церковь, то можно долго спорить и доказывать, что это католический храм. Яркие краски и пышное убранство сбивают с толку. В церкви с начала 17 в. хранятся мощи виленских мученников Антония, Иоанна и Евстафия. Было предсказание, что мощи будут утрачены и вновь обретены и вернутся они по воздуху! И действительно, во время первой мировой войны было принято решение об эвакуации мощей в Москву. Некоторое время спустя они вернулись по воздуху. На самолете. Фантастическое предсказание стало реальностью. Дальше по улице единственный в городе ренессансный костел Св. Михаила. Гуляя по городу нужно обязательно заглядывать во дворики - каждый из них маленькое чудо! Увитые плющом стены, цветы и..... обычный колодец становится воплощением уюта. И почему бы в Питере не попробовать сделать то же самое! Ну да ладно, может и у нас все со временем получится!!! Можно рассказывать о каждом доме, они все заслуживают внимания. Исторический центр одним словом. Но, боюсь, что для написания энциклопедии еще не готова )). Но не упомянуть об улице Бернардину невозможно! Это сказка, одна из старейших улочек города (если память не изменяет - 16 век)! В конце июля на улице проводили ремонтные работы, меняли брусчатку, но удовольствие меньше от этого не стало. В доме № 11 жил и творил Адам Мицкевич. Неподалеку находится очень интересная гостиница "Литературная". Каждый номер в ней называется по имени одного из известных писателей классиков. Есть там комната "Толстой". Название комнат - это еще не все! На полках в комнатах стоят собрания сочинений авторов на разных языках, некоторые из книг - оригиналы. Как-то один ученый, приехав на конференцию, нашел в номере "Шекспир" редкое издание, которое не мог найти долгие годы! Переполненный восторгом он примчался на рисепшен, чтобы поделиться свой радостью! Великодушные хозяева подарили ему книгу! Вот такая добрая и поучительная история. Искать и не сдаваться!!! А в конце улицы - замечательный чайный магазинчик. Об этом можно узнать по ярким чайникам, декорирующим стену вокруг входа в магазин. А еще это довольно веселое развлечение - стоять и смотреть, как туристы пытаются удержать максимально возможное количество чайников для фотографии на память. Прогулка продолжилась осмотром Архикафедрального собора и колокольни. Собор напоминает греческие храмы, внушительное, торжественное здание. Колокольня - бывшая башня оборонительной стены. Если подойти поближе к ней и поднять голову, то ощущение, что она падает. Вполне реалистичное ощущение и небольшая доза адреналина. В городе много интересного, есть что посмотреть, но жара была необычайная и долгая прогулка, какой бы захватывающей она ни была превращалась в игру на выживание. Прячась в тени парка, недалеко от колокольни и собора я заметила мощеную крупными булыжниками дорожку, ведущую куда-то наверх. Стало интересно и собравшись с силами мы рискнули подняться и узнать, что скрывает листва деревьев. Подъем был настоящей проверкой силы воли! Но оказалось, что панорама города открывающаяся с горы того стоила. Если посмотреть направо - то вид открывается на новый город, а слева - на старый. Мне понравились оба вида! Как мы потом узнали, мы совершили "восхождение" на Замковую гору, высота которой составляет 91 метр. Вниз спускались на фуникулере. Быстро и не так жарко.