В магазин завезли 24кг конфет, из них 3/8 состовляли леденцовые.Сколько кг леденцовых конфет завезли в магазин? / - это дробная черта
Математика
В магазин завезли 24кг конфет, из них 3/8 состовляли леденцовые.Сколько кг леденцовых конфет завезли в магазин? / - это дробная черта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*3/8=9Ответ: 9 штук
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