В магазин завезли 24кг конфет, из них 3/8 состовляли леденцовые.Сколько кг леденцовых конфет завезли в магазин? / - это дробная черта

Математика

В магазин завезли 24кг конфет, из них 3/8 состовляли леденцовые.Сколько кг леденцовых конфет завезли в магазин? / - это дробная черта

Автор: Гость