1)18637.9579 2)9985.9958 3)9999.10000 4)184.184,0 5)8,05.5,789 6)6,003.60,03 7)1,001. 0,999 8)184.184,0001. сравни числа.помогите ??ожалуйста

Математика
1)18637.9579 2)9985.9958 3)9999.10000 4)184.184,0 5)8,05.5,789 6)6,003.60,03 7)1,001. 0,999 8)184.184,0001. сравни числа.помогите ??ожалуйста
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