Постройте график функции заданной формулой y=1/3x-1 с помошью графика найдите кординаты точек пересечения графика с осями кординат
Алгебра
Постройте график функции заданной формулой y=1/3x-1 с помошью графика найдите кординаты точек пересечения графика с осями кординат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. пересечения (0,-1); (3,0) Вложение
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