Пожалуйста помогите номер 11

Математика
Пожалуйста помогите номер 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко: если у него есть треугольник, он продолжил их линии,когда он это сделал, он отметил 2 точки где соединение частей треугольника. И всё что ему осталось сделать это нарисовать на оставшихся частях треугольника точки где ему вздумается.
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