Пожалуйста помогите номер 11

Гость: Гость:

Легко: если у него есть треугольник, он продолжил их линии,когда он это сделал, он отметил 2 точки где соединение частей треугольника. И всё что ему осталось сделать это нарисовать на оставшихся частях треугольника точки где ему вздумается.