Пожалуйста помогите номер 11
Математика
Пожалуйста помогите номер 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко: если у него есть треугольник, он продолжил их линии,когда он это сделал, он отметил 2 точки где соединение частей треугольника. И всё что ему осталось сделать это нарисовать на оставшихся частях треугольника точки где ему вздумается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!! Расположите в правильном порядке этапы возникновени?? жизни по теории А.И. Опарина: 1- анаэробные прокариотическ...
Математика
Українська мова