Падежный вопрос к слову дел делам делом деле

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Падежный вопрос к слову дел делам делом деле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дел-кого чего? Делам-кому чему? Делом -кем чем? Деле-о ком о чем?
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