Падежный вопрос к слову дел делам делом деле
Русский язык
Падежный вопрос к слову дел делам делом деле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дел-кого чего? Делам-кому чему? Делом -кем чем? Деле-о ком о чем?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write: Supply a phrase with 's or a compound noun in place of the phrases in italics. 1 Where's the key of the car? ..............................
Русский язык
Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3...